Karrigan: твой никнейм — бренд, когда ты берёшь турниры, ты не можешь его менять

Капитан mousesports Финн karrigan Андерсен в интервью Алексею Overdrive Бирюкову рассказал, какое значение имеет никнейм для игрока, что на самом деле мотивирует профессионалов и почему зарплаты будут расти медленнее.

О никнейме и личном бренде

«Когда мне было 11 лет, я любил играть на серверах deathmatch и постоянно менял ник. Но однажды я набрал 20 фрагов при двух смертях и спросил у друга, какое имя стоит взять. Он сказал — karrigan, поэтому следующие две недели я выступал с этим ником и всегда был лучшим на сервере. Я понял, что этот ник приносит удачу, и решил его оставить. Он ничего не означает, но мой друг увлекался StarCraft, и я узнал, что в этой игре есть персонаж с похожим именем — Kerrigan. Думаю, пошло оттуда. Много лет спустя я узнал, что на самом деле это женский персонаж, но было уже слишком поздно менять имя.



Молодым киберспортсменам важно придумать собственный уникальный никнейм, который бы выделялся. Я обсуждал это с Николаем device Ридтцем. Если ты загуглишь device, то тебе и будут выдавать всевозможные девайсы, а если наберешь dev1ce — увидишь игрока Astralis. Твой никнейм — это твой бренд. Когда ты выигрываешь турнир или добиваешься других высот, то уже не можешь его поменять. Например, Андреас Xyp9x Хойслет получил свой ник, просто ударив по клавишам клавиатуры».

О мотивации

«Не думаю, что зарплата определяет твою мотивацию. Если ты профессионал, ты играешь, чтобы побеждать на турнирах и быть лучшим. У тебя есть страсть, ты хочешь играть на сцене, соревноваться — это твой основной источник мотивации. Если играешь за зарплату — никогда не будешь лучшим. Кроме того, если ты лучший в мире, то сможешь зарабатывать куда больше, чем одну лишь зарплату».

О зарплате

«Точных цифр не назову, но моя первая зарплата в CS:GO была € 300, а до того, как перейти в Team SoloMid, я зарабатывал в районе € 1000. Затем зарплата выросла втрое, а затем ещё раз втрое. Топовые команды много тратят на зарплаты, в таких ситуациях возникает вопрос — как отбивать инвестиции? Думаю, сейчас зарплаты будут расти намного медленнее, всё зависит от того, что Valve будет делать с игрой в ближайшие один-два года. Важно, чтобы выстроенная экосистема, которая поддерживает киберспорт, не сломалась, и организации, которые не смогли отбить инвестиции, не уходили из сферы. Нам важно не отпугивать новые организации».

Финн karrigan Андерсен стал игроком mousesports в марте 2019 года. В прошлом он выступал за такие команды, как FaZe Clan и Team Envy.