V1lat: трэшток — круто, когда этим занялся Lil, все кидали в него помидоры

Комментатор Maincast Виталий v1lat Волочай в интервью Cybersport объяснил ценность трэштока и сравнил тренера Virtus.pro Арсения ArsZeeqq Усов с Жозе Моуринью, который в прошлом возглавлял «Манчестер Юнайтед».

«[Трэшток] — это круто. Этого не хватает. Когда этим два года назад начал заниматься Lil, все просто кидали в него помидорами и кричали: «Медийка, медийка! Только ради медийки! Не думает, как играть» и бла-бла-бла. Но нет! Это очень круто.



Зачем давать вот эти интервью, в которых турнир был хорошим, а соперники сильными? Это никому не интересно. Такие интервью мы видели 50 тысяч раз. А тут: «Я на своем месте! Вы вообще ничего не понимаете! Все остальные тренеры — так себе, а я шарю». Молодец! Имеет право! Почему нет-то?



Тут даже две функции выполняются. Он говорит, и люди думают: «Ладно, давайте гнобить Арзика». Он громоотводом таким работает для команды. <..>

[Как Жозе Моуринью?] Да! Такой вот Жозе Моуринью! Никто не говорит про команду, никто не говорит про поражение Virtus.pro от Fnatic. Вместо этого все говорят: «Вот, Арзик урод, пик проиграл». Это же прекрасно для VP! Арзик, я думаю, будет только счастлив, если его будут поносить на протяжении следующих шести месяцев.



Он прекрасно делает свою работу. Для меня как для человека, любящего медийку, движ, скандалы, веселуху и инфоповоды, Арзик — просто незаменимый персонаж в нынешнем киберспорте СНГ».

Virtus.pro сейчас проходит отборочный этап на MDL Disneyland Paris Major. В плей-оффе команда встретится с Gambit Esports. Матч пройдет 29 марта, старт намечен на 14:30 мск.