MinD_ContRoL: нам не хватает уверенности при игре на турнирах из серии DPC

Офлейнер Team Liquid Иван MinD_ContRoL Иванов назвал главную проблему, которая преследует команду на чемпионатах серии DPC.

«Проблема в том, что нам не хватает уверенности при игре на турнирах из серии DPC. На одном из мейджоров с нами не было Miracle-, и это очень серьёзная проблема, потому что к тому чемпионату мы действительно много готовились. Но в топ-8 на нём мы всё равно попали, это неплохо.



Мы недостаточно уверены в себе на турнирах DPC. На других соревнованиях мы играли отлично. Не знаю, в чём дело — в низкой конкуренции или в том, что мы действительно были сильны. Возможно, правда кроется где-то посередине. Но на мейджорах нам не хватает уверенности», — заявил Иванов в интервью Cybersport.

Team Liquid участвовала в двух турнирах серии DPC — The Chongqing Major (7-8-е место) и DreamLeague Season 11 (13-16-е место). Сейчас команда занимает 11-ю строчку в рейтинге (525 очков). До конца сезона при поддержке Valve состоятся два майнора и два мэйджора. 12 лучших команд из таблицы получат прямые приглашения на The International 9.