Медведев осудил зарубежных производителей игр за историческую недостоверность

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил офис Mail.ru и поговорил с представителями IT-компаний. Перед прямым эфиром в социальной сети «ВКонтакте» председателю правительства устроили экскурсию.

При общении с сотрудниками Медведев отметил недобросовестный подход зарубежных разработчиков к изображению исторических событий в видеоиграх.

«Тут границ нет, но есть глупость, глупость всегда безгранична. Когда некоторые игры смотришь, кстати, не наши я имею в виду, иностранные на всякие исторические сюжеты, просто поражаешься. Именно то, как интерпретируется история. Думаю, у нас этого нет. В этом смысле народ взыскательный, всегда начинает подмечать, какие факты отражены неверно, что этого события не было, те или иные персонажи не похожи, танки не такие, форма другая», — заявил Медведев.

Премьер-министр также ознакомился с разработкой командного шутера Warface и мобильного экшена Bombastik Brothers. Медведев подчеркнул, что стрелять лучше в виртуальном пространстве, нежели в реальном.

«Хотя есть разные точки зрения, как шутеры влияют на психологию. От абсолютно отрицательных до абсолютно положительных», — заключил политик.

Во время разговора с лидерами IT-компаний Медведев пообещал не регулировать интернет, как в Китае, и вложиться в развитие цифровой экономики, а также отметил важность критики со стороны. Однако во «ВКонтакте» были отключены комментарии пользователей. На этом настояли в правительстве.