Игрока в CoD приговорили к 20 годам тюрьмы. Из-за его шутки погиб человек

Американского игрока в Call of Duty Тайлера Бэрриса приговорили к 20 годам лишения свободы. Бэррис занимался серийным «своттингом». Он делал ложные доносы в правоохранительные органы, например о заложенной взрывчатке, грабеже и других преступлениях. Зафиксирован 51 случай подобных звонков. Во время одного из таких случаев погиб невиновный человек.



Игрока задержали в 2017 году. Тогда Тайлер в очередной раз обратился в органы правопорядка с ложным доносом. Он сообщил в полицию адрес, где якобы находился похититель, однако адрес оказался неверным. В результате инцидента спецназ застрелил невиновного 28-летнего мужчину. Предполагается, что звонок Бэррис сделал по просьбе одного из геймеров в Call of Duty, который хотел припугнуть приятеля.



Семья погибшего гражданина подала в суд на служащего SWAT, однако ему не предъявили обвинения. Сотрудник спецназа заявил, что открыл огонь по мужчине, так как тот резко потянулся к поясу. Полицейский предполагал, что тот хотел достать пистолет.