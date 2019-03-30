Valve показала свой VR-шлем. Он выйдет под названием Index

Компания Valve опубликовала в Steam тизер собственного шлема виртуальной. Разработчик назвал его Index. Согласно надписи на картинке, его можно будет приобрести уже в мае 2019 года.

Журналисты также обнаружили заявку Valve на регистрацию товарного знака. В ней присутствует логотип нового устройства.

Это не первый слух о шлемах виртуальной реальности от Valve. В ноябре 2018 года портал UploadVR сообщил, что устройство будет серьёзно отличаться от конкурентов. Среди особенностей отмечается 135-градусный угол обзора. Также предполагается, что он будет работать с контроллерами, которые Valve показывает на игровых выставках, но официального подтверждения нет.