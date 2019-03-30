NiP получила приглашение на ESL One Birmingham 2019

Киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas выступит на турнире ESL One Birmingham 2019 по Dota 2. Команда получила приглашение на чемпионат от организаторов.

NiP стала третьим известным участником турнира. Ранее ESL выдала инвайты Virtus.pro и Vici Gaming. Еще пять участников получат прямые приглашения, а оставшиеся четыре слота разыграют в региональных квалификациях.



ESL One Birmingham 2019 не является частью системы Dota Pro Circuit. Турнир пройдёт с 28 мая по 2 июня в Бирмингеме (Великобритания). Участники разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс. Традиционно, лучший игрок турнира получит сертификат на € 50 тыс. на покупку автомобиля компании Mercedes-Benz.