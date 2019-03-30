Андрей B1ad3 Городенский стал спортивным директором Na'Vi

Бывший профессиональный игрок и тренер в Counter-strike Андрей B1ad3 Городенский занял пост спортивного директора Natus Vincere, он займётся подбором новых игроков. Об этом сообщает сайт организации.



«Главной задачей Андрея будет формирование структуры поиска и воспитания резерва игроков в ключевых дисциплинах. По моему мнению, киберспортивные клубы уже вполне созрели для того, чтобы преодолеть зависимость от игроков основного состава и создать им конкуренцию из молодёжи, воспитанной и подготовленной собственными силами. Считаю, что компетенция, навыки и опыт Андрея для выполнения этих задач подойдут идеально.



Уверен, что это хорошая новость и для наших болельщиков вообще, и особенно для ребят, желающих попасть в NAVI, ведь совсем скоро у них эта возможность появится. Более подробно об этом Андрей расскажет в ближайшем будущем», — прокомментировал новость CEO Na'Vi Евгений Золотарёв.



Андрей B1ad3 Городенский выступал на профессиональной сцене с 2005 по 2018 год. Он играл за такие команды, как DTS Gaming, KerchNET, Flipsid3 Tactics и другие. С 2018 года он стал тренером и занимался подготовкой игроков Flipsid3 Tactics и Gambit Esports.