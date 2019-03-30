OG выступит на MDL Disneyland Paris Major

OG завоевала последнюю европейскую квоту на турнир MDL Disneyland Paris Major. В решающем матче команда обыграла The Final Tribe со счётом 2:0.

Ранее на него отобрались Virtus.pro, Team Secret, Team Liquid и Team Empire. Оставшиеся 10 мест между собой разделят участники остальных региональных отборочных: по три команды из Китая и Северной Америки, а также по два состава из Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Последний слот достанется победителю хорватского майнора.



Напомним, ранее OG объявила о возвращении в состав Анатана ana Фама. Вместе с ним команда выиграла The International 2019. Тогда киберспортсмены обыграли в финале PSG.LGD со счётом 3:2 и заработали $ 11,2 млн.