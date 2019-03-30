ESC: в 2018 году зрители больше всего смотрели матчи Team Liquid и Fnatic

Аналитический сервис Esports Charts опубликовал статистику по зрительским интересам за 2018 год. Исследователи проследили интересы зрителей к турнирам, киберспортивным организациям и многому другому.



По данным ресурса, самым популярным турниром стал 2018 World Championship по League of Legends. Общее время просмотра чемпионата составило 78 млн часов. Второе место досталось The International 2018 по Dota 2 с результатом 64 млн часов. EPICENTER XL занял шестое место с показателем 17,4 млн.

Самыми популярными киберспортивными организациями среди зрителей стали Team Liquid и Fnatic. Третье место заняла Cloud9, а Natus Vincere и Virtus.pro заняли четвёртую и пятую строчку.

Самой просматриваемой дисциплиной на Twitch ожидаемо стала Fortnite. За 2018 год пользователи потратили на неё около 1,36 млрд часов. Тем не менее рекорд по количеству зрителей установил фестиваль E3 2018. Одновременно за ней наблюдали более 1,78 млн человек.

Статистику можно изучить здесь.