Hutji и tonyblack отправились в запас Vega Squadron

Павел hutji Лашков и Антон tonyblack Колесников покинули основной состав Vega Squadron по CS:GO. Об этом сообщается на сайте команды. Причины решения не сообщаются.



Тем не менее менеджмент отметил, что Дмитрий jR Червак и Игорь crush Шевченко продолжат выступать в команде. Организация пообещала объявить полный состав на следующей неделе, перед стартом турнира Forge of Masters от турнирного оператора WePlay!..



В начале марта Vega Squadron сообщила, что готова рассмотреть предложения по трансферу всех игроков состава по CS:GO. Тогда сообщалось, что у киберспортсменов подписаны долгосрочные контракты, но таким образом менеджмент даёт им возможность определиться со своей будущей карьерой.

