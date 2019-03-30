Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Hutji и tonyblack отправились в запас Vega Squadron

Hutji и tonyblack отправились в запас Vega Squadron
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive

Павел hutji Лашков и Антон tonyblack Колесников покинули основной состав Vega Squadron по CS:GO. Об этом сообщается на сайте команды. Причины решения не сообщаются.

Тем не менее менеджмент отметил, что Дмитрий jR Червак и Игорь crush Шевченко продолжат выступать в команде. Организация пообещала объявить полный состав на следующей неделе, перед стартом турнира Forge of Masters от турнирного оператора WePlay!..

В начале марта Vega Squadron сообщила, что готова рассмотреть предложения по трансферу всех игроков состава по CS:GO. Тогда сообщалось, что у киберспортсменов подписаны долгосрочные контракты, но таким образом менеджмент даёт им возможность определиться со своей будущей карьерой.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент