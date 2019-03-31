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Keen Gaming и PSG.LGD пробились на MDL Disneyland Paris Major

Keen Gaming и PSG.LGD пробились на MDL Disneyland Paris Major
Киберспорт / Dota 2

Стали известны две команды из трех, которые представят Китай на MDL Disneyland Paris Major. Keen Gaming оказалась сильнее Vici Gaming. Матч завершился со счетом 2:0. С аналогичным результатом закончилась серия, где PSG.LGD одержала верх над Newbee.

Фото: liquipedia.net.

Проигравшие участники отправились в нижнюю сетку. Vici Gaming предстоит сразиться с EHOME, а Newbee — с Royal. Победители встретятся в матче за последний, третий слот на мэйджор.

Матчи китайской квалификации пройдут 1 апреля. Серии стартуют в 9:30 мск.

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