Keen Gaming и PSG.LGD пробились на MDL Disneyland Paris Major

Стали известны две команды из трех, которые представят Китай на MDL Disneyland Paris Major. Keen Gaming оказалась сильнее Vici Gaming. Матч завершился со счетом 2:0. С аналогичным результатом закончилась серия, где PSG.LGD одержала верх над Newbee.

Фото: liquipedia.net.

Проигравшие участники отправились в нижнюю сетку. Vici Gaming предстоит сразиться с EHOME, а Newbee — с Royal. Победители встретятся в матче за последний, третий слот на мэйджор.

Матчи китайской квалификации пройдут 1 апреля. Серии стартуют в 9:30 мск.