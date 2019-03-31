Капитан Ninjas in Pyjamas Питер PPD Дагер отложил старт четвёртого сезона любительской лиги NADCL по Dota 2. Киберспортсмен написал, что следующие соревнования, вероятно, пройдут уже после The International 9.

«В настоящее время у нас нет никаких планов по четвёртому сезону NADCL. Возможно, лига вернётся после The International 9. Наш канал в Discord останется открытым для обсуждения игр, доты, поиска игроков и региональных новостей», — написал Дагер.

В заключение капитан NiP поблагодарил всех причастных. Он убеждён, что NADCL — важный проект.

Питер Дагер запустил любительскую лигу в июле 2018 года. За проведение турнира отвечает капитан NiP, его брат и отец. Призовой фонд последнего сезона составил $ 4,6 тыс., в то время как во время первого и второго разыграли $ 12 тыс. и $ 6 тыс. соответственно.