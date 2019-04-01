KioShiMa покинул Cloud9. У киберспортсмена закончился контракт с клубом

Cloud9 объявила об уходе французского игрока Фабьена kioShiMa Фье из состава по CS:GO. У киберспортсмена закончился контракт с клубом. Стороны не стали продлевать соглашение.

После ухода Фье в составе остались два человека, которые выступали на IEM Katowice Major 2019. Это значит, что команда не попадёт на следующий мэйджор напрямую и будет вынуждена проходить отборочные этапы.

По слухам, менеджмент C9 ведёт переговоры c OpTic Gaming о переходе Рене cajunb Борга. 26 марта киберспортсмена отправили в запас.

Фабьен kioShiMa Фье присоединился к Cloud9 в ноябре 2018 года. Вместе с ним команда выступила на шести чемпионатах. На последнем мэйджоре IEM Katowice Major 2019 клуб занял 9-11-е место.