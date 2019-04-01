Slacks: Blizzard заставляет говорить то, что нужно, приходится быть корректными

Ведущий и аналитик турниров по Dota 2 Джейк SirActionSlacks Каннер объяснил, почему в киберспорте не хватает ярких личностей и почему желание быть корректным идёт вразрез с геймерской философией.

«Сцене Dota 2 нужен злодей — настоящий мерзавец. Чтобы он выходил на сцену в пальто и всех критиковал. Но такого у нас нет — все друг друга любят, обожают нашу игру, уважают фанатов… Это так скучно! Но ничего не поделать. <...>

[Сложно ли представить подобное в других дисциплинах?] Ну да. Потому что они скучные! Потому что они не могут быть собой — Blizzard заставляет тебя говорить то, что нужно. Поэтому всем приходится быть такими корректными, забывая о том, кто мы на самом деле — геймеры! А это изначально не самые политкорректные люди в мире. Иногда мы флеймим, иногда веселимся. И угадай, что? Именно поэтому мы сейчас так успешны. Поэтому Dota 2 и является лучшей из дисциплин в киберспорте — она действительно понимает, кто её аудитория.



Да, иногда у нас появляются очень странные персонажи. Но угадай, что? На самом деле мы все странные, потому что все мы — геймеры», — заключил ведущий в интервью Cybersport.

Джейк Каннер занимается организацией турниров и съёмкой контента. Он также регулярно работает на чемпионатах по Dota 2. Последним турниром для него стал DreamLeague Season 11.