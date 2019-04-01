Mineski и Fnatic сыграют на MDL Disneyland Paris Major

В Юго-Восточной Азии закончилась квалификация на MDL Disneyland Paris Major. Слоты на турнире получили Fnatic и Mineski. TNC Predator дважды оказывалась в шаге от выхода, но оба раза уступила в решающих матчах.

Фото: liquipedia.net.

15-й участник мэйджора станет известен по итогам североамериканской квалификации. Ещё один слот получит победитель OGA Dota PIT Minor 2019.

Парижский мэйджор пройдёт 4-12 мая. 16 команд поборются за призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. очков DPC.