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Mineski и Fnatic сыграют на MDL Disneyland Paris Major

Mineski и Fnatic сыграют на MDL Disneyland Paris Major
Киберспорт / Dota 2

В Юго-Восточной Азии закончилась квалификация на MDL Disneyland Paris Major. Слоты на турнире получили Fnatic и Mineski. TNC Predator дважды оказывалась в шаге от выхода, но оба раза уступила в решающих матчах.

Фото: liquipedia.net.

15-й участник мэйджора станет известен по итогам североамериканской квалификации. Ещё один слот получит победитель OGA Dota PIT Minor 2019.

Парижский мэйджор пройдёт 4-12 мая. 16 команд поборются за призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. очков DPC.

У СНГ всегда есть надежда. Первые уроки квалификаций MDL Disneyland Major
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