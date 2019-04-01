Чемпион World Cyber Games по Dead or Alive совершил около 100 краж со взломом

Полиция Токио задержала чемпиона World Cyber Games по Dead or Alive Томоюки Katsuninken Инуи. Бывшего 33-летнего киберспортсмена обвиняют в краже ¥ 2,6 млн (примерно $ 23,4 тыс.).

По данным следствия, Инуи разбил окно, проник в квартиру 84-летней женщины и похитил деньги, которые хранились в гостиной, пишет VPEsports.

На допросе игрок признался, что это далеко не первое его преступление. За последние три года он совершил около 100 краж со взломом. Киберспортсмен решил заняться воровством, чтобы покрыть расходы на жильё, поскольку его увлечение перестало приносить деньги.

Томоюки Katsuninken Инуи стал чемпионом WCG 2005. За победу он получил $ 15 тыс.