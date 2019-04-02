В Москве прошла конференция «Киберспорт 2019: быстрее, выше, дороже»

В московском Gamer Stadium состоялась конференция «Киберспорт 2019: быстрее, выше, дороже», на которой участники обсудили тренды индустрии, попытались выяснить, какие продукты и идеи появятся в будущем. На конференции выступили представители ведущих игроков рынка — компаний Mail.ru, «Газпром-медиа», Qiwi, МТС и другие.



За прошедший год, по данным агентства Newzoo, мировой рынок киберспорта вырос с $ 865 млн до $ 1,1 млрд, а киберспортивная аудитория в России уже превысила 10 млн человек.



Генеральный директор киберспортивного проекта Sector Esports Николай Горелый и его коллеги рассказали в рамках конференции о новой системе проведения турниров и формировании игрового и околоигрового контента. В октябре стартует масштабный киберспортивный чемпионат Sector Esports Tournament в нескольких дисциплинах. А летом пройдут отборочные этапы с участием любительских команд.



Также на киберспортивной конференции поднимались вопросы о профильном образовании, а создатели сетевых платформ поделились секретами формирования своей бизнес-модели в рамках индустрии.



Руководители ведущих киберспортивных команд и организаций — Vega Squadron, Vaevictis Esports и M19 и представители индустрии дизайна — провели дебаты на тему монетизации: поделились опытом, который позволил сделать бренд узнаваемым и зарабатывать на этом не только в ходе турниров, привлекая постоянных спонсоров.