Фернандо fer Альварес пошутил об уходе из MIBR

Игрок команды MIBR по CS:GO Фернандо fer Альварес заявил, что пошутил по поводу своего ухода из организации. В «Твиттере» он рассказал, что продолжит играть с товарищами. Следующим турниром для них станет Blast Pro Series: Miami 2019.

Ранее киберспортсмен заявил, что покинет организацию после турнира StarLadder & i-League CS:GO Season 7. После того как команда вылетела с чемпионата, он сообщил об уходе.



MIBR заняла 12-14-е место на турнире StarLadder & i-League CS:GO Season 7. Команда обыграла Panda Gaming, но проиграла встречи с Renegades, NRG и North. Игроки заработали $ 5,5 тыс.