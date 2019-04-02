Кирилл Likkrit Малофеев: сегодня киберспорт сопровождается деньгами и признанием

Бывший профессиональной игрок в League of Legends Кирилл Likkrit Малофеев высказал мнение по вопросу развития киберспорта. Он заявил, что «старый киберспорт» умирает, но на замену ему пришёл новый — связанный с популярностью, медиа и деньгами.



«Киберспорт в его «старом» варианте окончательно умирает. СНГ и СНГ-дота, в частности, долго оставались последним оплотом «олдскула». Что это за «старый» киберспорт? Это киберспорт энтузиастов, наследник игр в подвалах и компьютерных клубов, который держится и строится на энтузиазме и работе на стройке ради оплаты билетов на LAN.



То время давно ушло, на смену ему пришло предыдущее поколение, которое удалось застать и мне. Киберспорт из чего-то маргинального превратился в популярное во всём мире явление со всеми прилагающимися явлениями: деньгами, стадионами и общественным признанием. Замечательный момент, когда уже был «спорт», но не было уклона на «медийку».



И, наконец, где-то раньше, где-то позже, появилась новая итерация киберспорта в том формате, в котором и существует любая деятельность в современном мире. KPI игроков — количество подписчиков в соцсетях, стриминг — более качественное средство для получения финансов, чем собственно игра, крупные спонсоры из неигровой среды и билборды с игроками», — написал Малофеев в соцсети «ВКонтакте».



Кирилл Likkrit Малофеев выступает на профессиональных турнирах по LoL с 2014 года. В декабре 2017-го он объявил о прекращении карьеры. Причиной стал конфликт с организаторами лиги LCL.