Na’Vi прошла в плей-офф StarSeries & i‑League Season 7

Natus Vincere обыграла NRG Esports в рамках четвёртого раунда групповой стадии StarSeries & i‑League Season 7. Встреча завершилась со счётом 2:0 (16:9 @ de_inferno; 16:13 @ de_mirage).



Команда выиграла третий матч и прошла в плей-офф чемпионата. Из всех матчей киберспортсмены уступили только стартовую встречу против Vici Gaming. Игроки присоединятся к Fnatic, Renegades и Team Vitality, которые отобрались туда ранее.



NRG поборется за участие в плей-офф в решающий пятый день турнира.



StarSeries & i‑League Season 7 завершится 7 апреля 2019 года. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 500 тыс.

