Kodos обвинили в использовании читов. NS и 4ce заступились за мидера Team Empire

Мидера Team Empire Константина Kodos Когая обвинили в использовании читов и скриптов. Инцидент произошёл во время матча против Natus Vincere на отборочных к MDL Disneyland Paris Major.

Сначала об использовании запрещённых программ упомянули в прямом эфире, затем Владимир PGG Аносов устроил разбор ситуации на личном стриме. По его мнению, герой Kodos неестественно двигался и отдавал команды.

Виталий v1lat Волочай также обратил внимание на игру Когая и попросил профессиональных игроков оценить его действия. Те ответили, что он использовал «крипблок». Волочай не стал называть их имена.

В комментариях к записи Илья Illidan Пивцаев объяснил, что в действиях Когая нет ничего сверхъестественного. «Это обычный бинд на мышке, делается в два счёта. это не апм, но и не запрещенное что-то. Биндишь мауз4 или мауз5 на спам лефт\райт по выбору, вообще ***** [ни о чем] момент», — написал игрок.

В защиту мидера Team Empire выступили сотрудники студии RuHub Ярослав NS Кузнецов и Никита 4ce Котков.

«Первое. Так называемый „автоеул“ — полнейшая глупость и чушь. В моменте в замедленной съёмке показано, как игрок кликает на Акса перед его прыжком. Затем Акс прыгает, дистанция сокращается и Еул срабатывает. Подобной механикой обладают все unit target способности», — заявил Котков на странице во «ВКонтакте».

Аналитики убеждены, что в моментах и с блоком крипов, и с выкладыванием вещей нет ничего необычного. Кузнецов подчеркнул, что подобными приемами владеют все хорошие мидеры в мире. Однако на них не обращают внимания, так как окружающие привыкли к их исполнению на высоком уровне.

«Хороший блок, который „выглядит очень странно“ — это просто хороший блок от человека, который не просто катает на автомате в игру повторяет одни и те же действия, а решил немного импрувнуться в каком-то аспекте и, очевидно, уделил лишнее внимание конкретно блоку. Как видим не зря. Все остальные спорные моменты — это просто его отличная игра, его крутое микро и крутое понимание происходящего», — пояснил Кузнецов в Telegram-канале.

Оба сотрудника студии RuHub не считают обвинения в читерстве обоснованными. Аналитики пожелали успехов Team Empire в подготовке к мэйджору.

Тренер Virtus.pro Арсений ArsZeeqq Усов посоветовал аудитории не доверять слепо оценкам людей, а критически относиться к высказываниям. Его поддержал Кузнецов. По их мнению, навесить ярлык на любого человека довольно легко, а переубедить зрителей в обратном будет непросто.