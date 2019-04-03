Virtus.pro пригласили на второй турнир серии Adrenaline Cyber League по Dota 2

Анонсирован второй турнир серии Adrenaline Cyber League по Dota 2. Четыре участника сразятся за призовой фонд в $ 100 тыс. Чемпионат пройдёт 25-26 мая на площадке Loft Hall в Москве.

Virtus.pro стала первой приглашённой командой. В будущем организаторы назовут ещё два состава, которым достанутся инвайты. Последний участник определится по итогам отборочных. Открытые квалификации стартуют в апреле.

Организаторы обещают построить в Loft Hall сцену в формате 360°, а также провести «тематические автограф-сессии с участниками турнира».



Соревнования Adrenaline Cyber League проходят в рамках движения Adrenaline Game Changers. Цель движения — борьба со стереотипами и неоправданными предубеждениями в отношении геймеров.



Чемпионат по Dota 2 был впервые включён в серию киберспортивных турниров Adrenaline Cyber League в 2017 году. В прошлом бренд трижды организовывал соревнования по Counter-Strike: Global Offensive.