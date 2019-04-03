Korb3n: как можно тиражировать видео и обрезать его на словах «Kodos читер»?

Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов выступил в защиту своего игрока — Константина Kodos Когая. Он убеждён, что обвинения в читерстве необоснованны, а сама ситуация походит на травлю. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.

«1) Он играл с буткемпа, в его монитор периодически все смотрели, игроки, оператор, я, даже Стренджер. Невозможно использовать софт, когда тебе в монитор все смотрят.



2) Посмотрите предыдущие игры и как он стопит, всё ровно тоже самое. Я открыл первую игру против VP и он там выиграл стоп у самого Миненко, при этом он так же быстро и под себя кликал.



Почему все так привязались к игре с Нави.



3) Всё что происходит, похоже на травлю. Как можно тиражировать видео и специально его обрезать на словах „Он читер“, при этом не показать, что у Идана такая же полоска у курсора. Зачем писать про 10 про игроков и при этом не дать ни одного ника.



Ну и главный аргумент искателей правды, в виде пресловутой полоски у курсора — это самое смешное. У меня на демке её нет.



4) Принципиально бы не записывал никаких видосов на месте сына, чтобы кому-то что-то доказать. Тут некому что-то доказывать. Если только по просьбе условного НСа, так как он фундаментально подходит к вопросам», — заключил Белов.

Скандал вокруг Когая разгорелся после завершения отборочных на MDL Disneyland Paris Major. В финальном матче Team Empire победила Natus Vincere. В защиту мидера Team Empire выступили Ярослав NS Кузнецов, Илья Illidan Пивцаев и Никита 4ce Котков.