Руководитель команды по созданию читов: NS ошибся, Kodos использует читы

Руководитель команды по созданию читов Максим Котвицкий прокомментировал инцидент с Константином Kodos Когаем на отборочных к MDL Disneyland Paris Major. По его словам, аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов ошибся при разборе реплея. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.

«Как бы Ярослав мне не симпатизировал — он ошибся.

Игрок использует читы.



И эта чёрная полоска — совместный „Баг“ валвов и разработчика чита.



„Читы кликают куда быстрее, и стопят лучше“ — всё верно, так и есть. Но у читов сейчас появилась „Человечность“, которая специально снижает скорость „Реакции“ чита на те или иные действия, чтобы другие думали „Молодец, это явно не чит. Читы быстрее всё делают“.



Судя по всему, NS использовал наш софт, который работает куда агрессивнее, чем тот, что использовал тот игрок. Однако, какая бы человечность там не была — распознать чит легко.



Мне жаль, но Ярослав ошибся. Мы подтверждаем, что там читер, основываясь на своём 5-и летнем опыте.



Чтобы вот так не „Лажать“, мы в очередной раз призываем стримеров и блогеров не делать таких громких заявлений относительно читов, не посоветовавшись с компетентными людьми», — говорится в публикации Котвицкого.

Владимир PGG Аносов обвинил Константина Kodos Когая в использовании запрещённых программ на личном стриме. Виталий v1lat Волочай опросил 10 профессиональных игроков, которые подтвердили — мидер Team Empire использовал «крипблок». В то же время Ярослав NS Кузнецов, Илья Illidan Пивцаев и Никита 4ce Котков выступили в защиту Когая.

Kodos обвинили в использовании читов. NS и 4ce заступились за мидера Team Empire