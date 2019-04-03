DrAmer: PGG решил наехать на талантливого парня, когда у самого рыльце в пушку

Спортивный директор Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев раскритиковал поведение Владимира PGG Аносова в отношении Константина Kodos Когая из Team Empire. В своём посте в телеграм-канале он указал на возможное участие аналитика в договорных матчах в прошлом. В то же время он отметил, что у него нет никаких доказательств, подтверждающих вину PGG.

«Истинный Король 322 сцены, вместо того чтобы признаться в своих многолетних „матчах на контору“ во всех возможных онлайн-турнирах, решил наехать на молодого талантливого парня и обвинить того в нечестной игре (читах). Когда у самого не то что рыльце в пушку, а в перьях по самые уши.



Самое смешное, что обо всём этом прекрасно знают „сильные мира доты“, которые бегут подстрекать и травить Кодоса вслед за „хозяином доты“. Но травить они будут именно тех, кто спалился (как им кажется), а своих будут и дальше прикрывать и вместе сидеть рядом в студии аналитики и искать новых „читаков“.



P. S. О том, что я пишу, я слышал минимум от 10 человек в период с 2011 по 2016 год, какая дичь творилась в просерии и старсерии, где бывали подставными не просто игры, а целые экспрессы на семь-восемь матчей подряд, и как „середняки сцены“ только этим и зарабатывали. Скринов нет и не будет, диктофонных записей тоже. Тут уж хотите верьте, хотите нет. Смысл поста — не начинать расследования и искать предателей родины, а показать, кто пытается обвинить и затравить молодого талантливого игрока», — написал Фалеев.

Владимир PGG Аносов первым обвинил Константина Kodos Когая в использовании читов. С ним согласен производитель запрещённых программ. В защиту мидера Team Empire высказались аналитики RuHub Ярослав NS Кузнецов, Никита 4ce Котков и Илья Illidan Пивцаев.

Kodos обвинили в использовании читов. NS и 4ce заступились за мидера Team Empire

Korb3n: как можно тиражировать видео и обрезать его на словах «Kodos читер»?