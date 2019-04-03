Borderlands 3 появится 13 сентября в EGS. Релиз в Steam состоится в 2020 году

Студия Gearbox выпустит Borderlands 3 13 сентября. Игра станет временным эксклюзивом Epic Games Store. Релиз в Steam состоится спустя полгода — в апреле 2020.

На старте базовая версия Borderlands 3 будет стоить 1999 рублей на PC. Deluxe и Super Deluxe версии обойдутся в 2999 и 3499 рублей соответственно. Первое издание предоставит доступ к дополнительному цифровому контенту (новые скины на персонажей и оружие и многое другое), второе — к сезонному пропуску. Разработчики планируют выпустить четыре сюжетных дополнения.

На PS4 цена на стандартную версию начинается от 3999 рублей. Расширенная обойдётся в 4999 рублей, максимальная — 5899 рублей. На Xbox One стоимость Borderlands 3 за каждое из изданий составляет 60, 80 и 100 долларов соответственно.

Borderlands 3 анонсировали 28 марта на выставке PAX East. Показ первого сюжетного трейлера состоится 1 мая.