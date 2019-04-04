Разработчик читов — о Kodos: ошибка Valve ввела нас в заблуждение

Руководитель команды по созданию читов Максим Котвицкий признался, что ошибся в своих выводах в отношении Константина Kodos Когая. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.

«Я потратил 4 часа, изучая те реплеи. Так что, администраторов кибер-спорта прошу убрать ту часть, где мы подтверждаем наличие чита. Ошибка валве ввела нас в заблуждение. В остальном информация верная. Читам добавляется рандомная задержка для команд, чтобы максимально походить на человека», — говорится в заявлении.

Котвицкий отметил, что сейчас практически нереально разобрать, использовал человек читы или нет. Сами программы стали более продвинутыми. Это может сделать только Valve.

Скандал вокруг Константина Kodos Когая разгорелся 2 апреля. Владимир PGG Аносов и Виталий v1lat Волочай заподозрили его в нечестной игре. В защиту киберспортсмена выступили Ярослав NS Кузнецов, Илья Illidan Пивцаев и Никита 4ce Котков.