Даниил Dendi Ишутин: с каждым патчем Dota 2 становится проще

Мидер команды Tigers по Dota 2 Даниил Dendi Ишутин высказал мнение о текущей внутриигровой мете. Он заявил, что с каждым обновлением игра становится легче.



«Сейчас в «доту» можно играть по-разному. С каждым новым патчем игра становится проще, поэтому игроки могут сосредоточиться на командных взаимодействиях», — рассказал Ишутин в интервью порталу AFK Gaming.



Также он оценил уровень игры киберспортсменов в Юго-Восточной Азии



«Что касается SEA, то я считаю, что этот регион слабее в исполнении механических моментов, но он силён в стратегическом плане. Тем не менее я вижу, что он стремительно развивается».



Даниил Dendi Ишутин выступает на профессиональной сцене с 2007 года. С 2010 по 2018 год он играл за Natus Vincere, в составе которых выиграл The International 2011 и дважды стал серебряным призёром турнира. С января 2019 года он выступает в составе Tigers.