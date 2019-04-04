Мидер команды Tigers по Dota 2 Даниил Dendi Ишутин высказал мнение о текущей внутриигровой мете. Он заявил, что с каждым обновлением игра становится легче.
«Сейчас в «доту» можно играть по-разному. С каждым новым патчем игра становится проще, поэтому игроки могут сосредоточиться на командных взаимодействиях», — рассказал Ишутин в интервью порталу AFK Gaming.
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«Что касается SEA, то я считаю, что этот регион слабее в исполнении механических моментов, но он силён в стратегическом плане. Тем не менее я вижу, что он стремительно развивается».
Даниил Dendi Ишутин выступает на профессиональной сцене с 2007 года. С 2010 по 2018 год он играл за Natus Vincere, в составе которых выиграл The International 2011 и дважды стал серебряным призёром турнира. С января 2019 года он выступает в составе Tigers.
Даниил Dendi Ишутин: с каждым патчем Dota 2 становится проще