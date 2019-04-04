Игроков в Apex Legends будут наказывать за досрочный выход из матча

Студия Respawn Entertainment выпустила обновление 1.1 для Apex Legends. В нём разработчики по ошибке активировали функцию наказания игроков за досрочный выход из матча. На момент написания компания отключила её.



Тем не менее в будущем разработчики планируют наказывать безответственных игроков. На них будет накладываться штраф на время поиска матчей. Наказания будут применяться, если пользователь выйдет до того момента, пока время его оживления не истечёт.



Стоит подчеркнуть, что у ряда пользователей до сих пор присутствуют проблемы со стабильностью игры. Будет ли система распознавать «вылетевших» игроков и самовольный выход из матча, пока неизвестно.



Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года. За месяц аудитория игры превысила 50 млн человек.