AdmiralBulldog: когда Valve стала ленивой и перестала заботиться об игроках?

Бывший игрок Alliance по Dota 2 и чемпион The International 2013 Хенрик AdmiralBulldog Анберг раскритиковал компанию Valve за прекращение работы над игрой. По его мнению, разработчики слишком обленились.



«Valve, соло-матчмейкинг на высоких MMR поломан уже несколько месяцев. Люди не хотят играть с 2000-м рангом, когда сами входят в топ-100. Причём это только одна из трёх основных проблем. Когда Valve стала настолько ленивой компанией, что перестала заботиться о своих игроках?» — написал Анберг в «Твиттере».



В середине марта AdmiralBulldog сообщил, что компания Valve спустя долгое время забанила известного читера Werwolf. В феврале 2019 года Анберг сыграл против него вместе с Людвигом Zai Вальбергом и Жаном Gorgc Стафановски. Киберспортсмены отметили, что соперник играл с читом. Werwolf в свою очередь заявил, что компания не банит его уже много лет, и продолжил рекламировать читы.