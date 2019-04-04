Тимоти TimTheTatman Бетар помог купить компьютер начинающему стримеру

Популярный стример Тимоти TimTheTatman Бетар помог маленькому мальчику по имени Брэйди купить компьютер. Об этом пишет портал Dexerto.

Во время очередного стрима Бетар играл с поклонниками в Fortnite и в одном из матчей познакомился с мальчиком. Парень попросил подписаться на его «твиттер», на что TimTheTatman согласился. Он сказал, что ему нужно будет пообщаться с его отцом, чтобы обсудить покупку нового компьютера. Также Тимоти попросил зрителей обратить внимание на стрим Брэйди, после чего зрители пожертвовали мальчику около $ 500. Бетар сказал, что добавит средства на покупку нового PC для юного стримера. В ответ мальчик опубликовал видеоролик, в котором поблагодарил своего TimTheTatman.

Каждый раз после стрима Тимоти TimTheTatman Бетар пролистывает Twitch в поисках неизвестных каналов. Он случайным образом выбирает один из них, после чего запускает поток на свой канал. Так он помогает развиваться неизвестным стримерам.