«Барселона» открыла подразделение по Rocket League

ФК «Барселона» открыла киберспортивное подразделение по игре Rocket League. Каталонский клуб подписал команду Savage!..

В состав вошли Дэн Bluey Блуетт (капитан), Дэвид Deevo Морроу, Янис Alpha54 Шампенуа и Адриан ByMateos Метеос (запасной). Тренерские обязанности продолжит выполнять англичанин Роберт Roken Кендалл.

Фото: www.fcbarcelona.com

В ноябре 2018 года Savage! квалифицировалась в высшую лигу RLCS Season 7, а в феврале 2019-го выиграла Renegade Cup EU: Finals и заняла 3-4-е место на DreamHack Pro Circuit: Leipzig 2019.

Старт седьмого сезона RLCS состоится 6 апреля. 16 апреля во внутриигровом магазине Rocket League появятся товары с символикой клубов. Участников новой программы, как и сами предметы, представят на следующей неделе.

«Барселона» далеко не первая команда, которая приобрела состав по Rocket League. Свои игроки есть у «ПСЖ» и «Серветт» (Швейцария). Само подразделение стало вторым в структуре клуба. В марте 2018-го каталонцы подписали игроков по Pro Evolution Soccer.