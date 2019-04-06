Пользователям PS4 временно отключили систему жалоб в Apex Legends

Студия Respawn Entertainment временно отключила систему жалоб в Apex Legends на PlayStation 4. Согласно заявлению разработчиков, компания не смогла договориться с Sony о способе передачи жалоб. Дата возвращения системы репортов пока не раскрывается.



Несмотря на то что Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года, внутриигровая система репортов появилась только после выпуска патча 1.1. Он открыл возможность сообщать о нарушениях, не выходя из игрового клиента.



Ранее Respawn сообщила, что начала банить читеров по «железу». По словам разработчиков, такой запрет нельзя обойти переустановкой Windows, сменой IP и аналогичными методами.