Виталий v1lat Волочай: жду доказательств договорных матчей с участием PGG

Популярный комментатор по Dota 2 Виталий v1lat Волочай заявил, что ждёт от менеджера Vega Squadron Георгия drAmer Фалеева подтверждения договорных матчей с участием Владимира PGG Аносова. Соответствующие сообщения он опубликовал в «Твиттере».

Ранее Владимир PGG Аносов отметил подозрительный эпизод с участием мидера Team Empire Константина Kodos Когая во время отборочных MDL Disneyland Paris Major. Его смутила частота кликов игрока и непонятная полоска возле курсора. После этого несколько аналитиков и игроков поддержали Когая, заявив, что он не использовал читы.



Георгий drAmer Фалеев заявил, что ему смешно наблюдать нападки на игрока со стороны «истинного короля 322-сцены», который много лет участвовал в матчах «на контору». Он не предоставил доказательств, но заявил, что слышал о целых сериях подставных матчей с участием PGG.