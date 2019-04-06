Георгий drAmer Фалеев: не отказываюсь от своих слов — я говорил, что это слухи

Менеджер Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев прокомментировал требование доказательств договорных матчей с участием PGG от Виталия v1lat Волочая. Фалеев заявил, что уже тогда отметил, что это слухи и прямых доказательств нет.
Ранее Фалеев назвал Владимира PGG Аносова «настоящим королём 322-сцены» и заявил, что, по слухам, тот участвовал в целых сериях договорных матчей. Тогда он подчеркнул, что никаких официальных доказательств этого нет.
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