Завершились региональные квалификации OGA Dota PIT Minor 2019. Ninjas in Pyjamas и Alliance представят на турнире Европу, Royal Never Give Up и EHOME — Китай.

От СНГ поедет Gambit Esports, от Северной Америки — Forward Gaming, от Южной Америки — Pacific eSports, от Юго-Восточной Азии — BOOM ID.

Основной этап пройдет в хорватском городе Сплит. Чемпионат состоится 22–28 апреля. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс., 500 очков DPC и поездку на MDL Disneyland Paris Major 2019.