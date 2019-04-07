Александра s1mple Костылева назвали лучшим игроком StarSeries & i-League S7

Александра s1mple Костылева назвали самым ценным игроком StarSeries & i-League CS:GO Season 7 по версии HLTV. На турнире рейтинг снайпера Natus Vincere лишь однажды опустился ниже единицы. Общий показатель составил 1,43.

Статистика s1mple на турнире. Фото: HLTV.org

Вторым претендентом на награду считался Денис electronic Шарипов. Его рейтинг составил 1,33. Однако партнер по команде превзошел россиянина сразу в шести категориях. В HLTV ориентировались не только на показатели рейтинга, но и на такие графы, как соотношение убийств и смертей, а также урон за раунд.

Natus Vincere победила Fnatic в финале StarSeries & i-League CS:GO Season 7. В решающей серии команда из СНГ не отдала ни одной карты.