Na'Vi временно заменила капитана в составе по Dota 2 из-за проблем со здоровьем

Капитан Natus Vincere по Dota 2 Акбар SoNNeikO Бутаев взял перерыв от выступлений за команду. Игроку понадобилось время для решения проблем со здоровьем. Менеджер подразделения Игорь caff Сидоренко отметил, что игрок предупредил состав об этом ещё до поездки на мэйджор DreamLeague Season 11.

Обязанности Бутаева временно будет исполнять Михаил Misha Агатов. В прошлом киберспортсмен выступал за такие команды, как M19, ESPADA и Winstrike Team.

«Ближайшие три недели команда будет играть с заменой, так как Акбару потребуется это время, чтобы решить вопросы со здоровьем. На ближайших турнирах за нас сыграет Misha. Отмечу, что данное решение было принято ещё до квалификаций и не связано ни с чем, кроме здоровья», — заключил Сидоренко.

В апреле Natus Vincere выступит на GG.BET Birmingham Invitational и ESL One Mumbai 2019. Первый турнир пройдет 8-13 апреля, второй состоится 16-21 апреля.