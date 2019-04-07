Lil возобновил поиски нового состава. Он пообещал вывести команду на TI9

Илья Lil Ильюк возобновил поиски новой команды. Он готов выступать в зарубежном составе в качестве саппорта (четвёртой или пятой позиции) или оффлэйнера.

В обращении он отметил свои способности свободно изъясняться по-английски, не грубить и играть на команду на самых разных героях. Он также пообещал вывести состав на The International 9.

После ухода из Natus Vincere в августе 2018 Ильюк собрал Odium. Команда просуществовала меньше месяца, после чего распалась. С тех пор киберспортсмен пробовал свои силы в самых разных миксах, но нигде не добился успеха.