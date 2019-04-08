Авербух — о Sector Esports: благодаря нашей программе появятся новые игроки

Сооснователь Sector Esports Марк Авербух в своём Telegram-канале объяснил, чем займётся его новая компания. В июне организация запустит годовую программу, направленную на поддержку киберспорта в регионе.

Sector Esports совместно с FACEIT организуют десятки онлайн-турниров и чемпионатов с крупными призовыми. Среди дисциплин Dota 2 и CS:GO. Всего организация потратит только на призовые 14 525 000 рублей.

Из чего будет состоять программа:

50 еженедельных CS:GO турниров на Faceit.com с призовыми 25 тыс. рублей на каждом;

51 еженедельный DOTA 2 турнир на Faceit.com с призовыми 25 тыс. рублей на каждом;

6 ежемесячных турниров по CS:GO с призовыми 1 млн рублей на каждом;

6 ежемесячных турниров по DOTA 2 с призовыми 1 млн рублей на каждом;

Киберспортивный фестиваль SECTOR.

По словам Авербуха, каждую неделю Sector Esports будет разыгрывать в онлайне по 50 тыс. рублей и несколько слотов на ежемесячные турниры, куда пригласят «топовые региональные команды». Уже оттуда участники смогут отобраться на киберспортивный фестиваль. Мероприятие состоится в октябре 2019 года.

«Это понятная и прозрачная история о том, как можно еженедельно “фармить” деньги, проходить на турниры покрупнее и, если повезёт, попасть на сцену с участием топовых команд. Лично я уверен, что благодаря этой программе появятся новые игроки, команды и в перспективе киберспорт в регионе подрастёт», — заключил Авербух.

Sector Esports основана в ноябре 2018. Среди основателей бизнесмены Николай Горелый, Демид Азаренко и Марк Авербух. Главным инвестором компании стала «Газпром-медиа Развлекательное телевидение».