В Санкт-Петербурге прошло открытие WinstrikeCorner Powered by OMEN. Лучшие фото

23 марта в Санкт-Петербурге прошло открытие WinstrikeCorner Powered by OMEN. На площадке работали косплееры, гости могли принять участие в розыгрышах и конкурсах, выиграть билеты в кино от «CинемаПарка», мерч Винстрайк и геймерские аксессуары. Игрок состава Winstrike по CS:GO Давид n0rb3r7 Даниелян ответил на вопросы фанатов и раздал автографы.

Это уже второй совместный проект в партнёрстве с Rambler Group по интеграции киберспорта в киноплощадки.

Лучшие кадры с открытия WinstrikeCorner Powered by OMEN в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Санкт-Петербурге.