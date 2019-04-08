S1mple: мы планируем внедрить новую систему с B1ad3 и привлечь новых людей

Александр s1mple Костылев в интервью HLTV поделился планами команды на будущее и рассказал об изменениях в тренировочном подходе.

«После мэйджора мы обсудили, что нам нужно делать дальше. Мы сказали себе, что можем играть лучше — все видели результат на мэйджоре. Мы немного тренировались перед самим турниром, но чувствовали, что можем выйти в финал. Мы хотим оставаться вместе и больше тренироваться. Сейчас мы планируем внедрить новую систему с B1ad3 и привлечь в нашу команду новых людей, в том числе диетолога и психолога. Мы просто хотим посмотреть, что будет, если мы подготовимся на сто процентов, начиная со следующего месяца. <...>



B1ad3 хочет помочь нам организовать более эффективный тренировочный процесс. Он готов помогать нам исправлять ошибки как вне, так и внутри игры. У нас будет больше буткемпов в разных местах. Мы сделаем всё, что сможем», — заявил Костылев.

Андрей B1ad3 Городенский вступил в должность спортивного директора Natus Vincere 30 марта 2019 года. Вчера, 7 апреля, Na'Vi победила на турнире StarSeries & i-League CS:GO Season 7. Костылева назвали самым ценным игроком чемпионата.