The Pango рассталась с Zayac и Ceyler

Бакыт Zayac Эмилжанов и Александр Ceyler Попов покинули The Pango. Вскоре в клубе расскажут, кто заменит игроков в будущем.

На отборочном этапе к OGA Dota PIT Minor 2019 Попов не участвовал в соревнованиях. Вместо него играл Ростислав fn Лозовой.

Zayac и Ceyler вместе выступали с момента основания команды — октября 2018-го. Изначально состав именовался NoPangolier. После обращения к холдингу Winstrike менеджмент провёл ребрендинг и начал называться The Pango.

Команда поучаствовала в The Chongqing Major, где заняла 13-16-е место. С тех пор составу не удалось квалифицироваться ни на один DPC-чемпионат.