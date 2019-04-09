Blizzard анонсировала внутриигровой ивент Storm Rising в Overwatch

Студия Blizzard Entertainment анонсировала новое внутриигровое мероприятие Storm Rising для пользователей шутера Overwatch. Подробности ивента пока неизвестны, но разработчики опубликовали в «Твиттере» короткий видеоролик.

Согласно расшифрованной аудиозаписи, группа героев займётся выслеживанием бухгалтера Кулака Смерти. В её состав войдут Трейсер, Гендзи и Уинстон, а возглавит команду некий командир Моррисон.



Мероприятие пройдёт с 16 апреля по 6 мая. Вероятно подробности ивента будут раскрыты позже.