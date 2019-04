Арсений ArsZeeqq Усов: после каждой игры мы ищем решение наших проблем

Virtus.pro выпустила видеоролик, посвящённый путешествиям и выступлениям состава по Dota 2. В нём тренер команды Арсений ArsZeeqq Усов рассказал о своих функциях и методике работы с игроками.



«Я постоянно им говорю, как надо коммуницировать, как надо себя вести. Постоянно говорю идеальный вид того, что нужно делать, но из-за чей-то категоричности в некоторых моментах иногда это может не получиться. Опять же, это «Дота» и команда. Переменных здесь много — может быть, я не прав. Может быть, не прав ещё кто-то из команды. Каждый может быть прав или не прав в этих вопросах.



Обсуждения дают очень много. Это самое важное в нашей работе. То, что мы делаем и собираемся. Если бы этих обсуждений не было, это бы означало, что нам всё равно или что мы тупые и ничего не понимаем. Но после каждой игры, после любой мелочи, мелкой ошибки мы сидим и на повышенных тонах обсуждаем какие-то вещи. По итогу мы приходим к решению каких-то проблем. Это здорово», — рассказал Усов.

Арсений ArsZeeqq Усов является тренером Virtus.pro с сентября 2018 года. Под его руководством киберспортсмены заняли третье место на ESL One Hamburg 2018, выиграли The Kuala Lumpur Major, а также стали серебряными призёрами The Chongqing Major и DreamLeague Season 11.