Павел 9pasha Хвастунов: мы пытаемся решить все проблемы до поездки на TI9

Хардлайнер команды Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов рассказал о взаимодействии игроков внутри команды. Он заявил, что в новом сезоне команда изменила подход к решению проблем.



«В прошлом году, если у нас была какая-то проблема, то мы пытались найти способ, чтобы она не сказывалась на игре команды. А сейчас же, мне кажется, мы также хотим выигрывать турниры, но бьёмся головой об стену, об эту проблему, и всячески пытаемся её решить. Потому что просто надо. Если мы её не решим, если мы столкнемся с ней на The International, то у нас возникнут очень сильные проблемы. Мы хотим обезопасить себя от этой возможности.



От каждого человека зависит очень многое, и какой-то фактор может задеть его так, что он будет уже не так хорошо играть. Всё это как домино — падает на остальных, и общая картина уже не так хорошо выглядит, как должна», — рассказал Хвастунов.

Павел 9pasha Хвастунов играет за VP с августа 2016 года. Вместе с командой он дважды занял 5-6-е место на The International, выиграл The Buchrest Major, ESL One Hamburg 2018, ESL One Katowice 2018, ESL One Birmingham 2018 и ряд других чемпионатов.