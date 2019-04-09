Антон tonyblack Колесников ушёл из Vega Squadron

Игрок команды Vega Squadron по CS:GO Антон tonyblack Колесников стал свободным агентом. Об этом киберспортсмен сообщил в «твиттере».

Антон tonyblack Колесников играл за Vega Squadron с мая 2018 года. В составе команды он занял 12-14-е место на FACEIT London Major 2019 и второе место на StarSeries & i-League CS:GO Season 6. На IEM Season XIII — Katowice Major 2019 команда не смогла пройти в основной этап соревнований.



В марте менеджмент организации объявил об изменениях в составе по CS:GO. Колесников не вошёл в состав новой команды.