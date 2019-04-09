Кирилл Likkrit Малофеев стал совладельцем команды CrowCrowd

Бывший профессиональный игрок в League of Legends Кирилл Likkrit Малофеев стал совладельцем киберспортивной организации CrowCrowd. Об этом сообщается на сайте команды. Он займёт пост стратегического директора.



«Год назад я ушёл из киберспорта, но продолжил наблюдать. Теперь наступил тот момент, когда было бы неплохо как-то принять участие в процессе. Киберспорт сейчас обладает высокой инвестиционной привлекательностью, а команда CrowCrowd оказалась для меня наиболее близка в том, как они работают с игроками и в их взглядах на киберспорт в целом. Как игрок, я уже всё сказал, настало время новых свершений!» — прокомментировал сотрудничество Малофеев.



Кирилл Likkrit Малофеев выступал на профессиональной сцене с 2014 по 2017 год. Он объявил о завершении карьеры после шестимесячного бана от организаторов LCL. Причиной стала критика регионального офиса Riot Games в СНГ.



CrowCrowd основана в 2015 году. Сейчас под эгидой команды выступают составы по PUBG, Apex Legends и Warface.