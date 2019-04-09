Clawz и Cypher стали игроками Na’Vi по Apex Legends

Киберспортивная организация Natus Vincere назвала двух первых игроков состава по Apex Legends. Ими стали Никита clawz Марчинский и Алексей Cypher Янушевский. Последнего игрока менеджмент пообещал объявить позднее.



«Apex Legends — новая игра на киберспортивной сцене. Сейчас она находится в стадии становления и только делает первые шаги на киберспортивной арене. В ближайшее время будет непросто: большое спасибо Андрею Городенскому и Евгению Золотареву за то, что поверили в нас.



Clawz и cYpheR — настоящие профессионалы, которые умеют усердно работать для достижения результатов. Обещаем делать всё возможное, чтобы не дать фанатам NAVI повода для критики!» — прокомментировал менеджер состава по Apex Legends Александр Кравчук.



Первым турниром для игроков в составе новой организации станет TwitchCon 2019. Чемпионат пройдёт с 13 по 14 апреля в Берлине (Германия).